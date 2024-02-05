Москва, 5 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Российская певица Кристина Орбакайте не выступит в начале марта в Иркутске и Красноярске. Концерты исполнительницы в этих городах отменили. Об этом рассказал организатор Оганнес Тухманян.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Кристина Орбакайте

Он уточнил, что мероприятие в Красноярске должно было состояться 7 марта.

«В Иркутске был запланирован концерт на 12 марта во Дворце спорта «Труд», ― добавил в беседе с ТАСС организатор концертов Орбакайте по Сибири.

В министерстве культуры Иркутской области попросили обращаться за разъяснениями к организаторам выступлений певицы.

В администрации Дворца спорта «Труд» агентству заявили, что отказали организаторам предоставить площадку из-за назначенного на эту дату футбольного матча.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января после обращения общественников концерт певицы Кристины Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Выступление было запланировано на март. Организаторы напомнили, что исполнительница не входит в список иностранных агентов и её деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Однако, учитывая мнение граждан и общественности, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе отменили.

Ранее Бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призвало не проводить в регионе запланированный концерт артистки. Общественники недовольны тем, что певица проживает в США и в Россию приезжает по случаю. Помимо этого, Орбакайте не обнародовала свою позицию по поводу проведения спецоперации.

Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что обращение активистов, требующих отмены её шоу в России, нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности. По его словам, на концерты собрались прийти две тысячи человек, а возмущаются «20 или 30 человек».

Выступления Орбакайте запланировали на 15 и 16 марта 2024 года в Общественно-культурном центре в Благовещенске.