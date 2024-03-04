Санкт-Петербург, 4 марта, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбакайте выступила в петербургском концертном зале «Октябрьский» 3 марта. Исполнительница в течение вечера меняла наряды, один из которых подвёл её. Орбакайте запуталась в серебристом балахоне во время исполнения и рухнула на сцену.

Orbakaite.ru Кристина Орбакайте

Певица не растерялась, упав, она легла на спину, раскинула руки и рассмеялась. Видео этого инцидента уже разлетелось по Сети.

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Падение для Кристины Орбакайте прошло без последствий. По словам зрителей, она держалась хорошо.

Уже после концерта, окружившим её фанатам и журналистам певица заявила, что не покидала Россию, никуда не уезжала.

«Я здесь живу», — ответила Орбакайте на вопрос Telegram-канала Shot о том, насколько она приехала в страну.

При этом охранники певицы попросили не задавать провокационные вопросы.

Как сообщало ИА Регнум, в ряде российских городов были отменены концерты Орбакайте. Так, её выступление 19 марта во Владивостоке отменили.

19 января власти Бурятии проинформировали об отмене концерта Орбакайте в Улан-Удэ. Это произошло после соответствующего обращения общественников.

Также оказались отменены запланированные на март выступления певицы в Иркутске, Красноярске и Благовещенске.

Кристина Орбакайте планирует посетить госпиталь, в котором проходят лечение и реабилитацию участники спецоперации.