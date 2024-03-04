Москва, 4 марта, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Реакция в Германии на утечку разговора офицеров бундесвера, обсуждавших удары по Крымскому мосту, показала, что немецкие военные круги снова «рвутся в бой». Об этом 4 марта заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС Алексей Пушков

Политик назвал показательным то, что в Германии возмущаются не по поводу обсуждения военными бундесвера ударов по Крымскому мосту немецкими крылатыми ракетами Taurus, а по поводу того, что о нём стало широко известно.

«Иными словами, втягивание Германии в возможную войну с Россией возмущенных не волнует, а волнует, как Россия получила запись разговоров», — отметил он.

Пушков назвал это крайне тревожным фактом, который, по его мнению, отражает две очень важные вещи.

Первым из них сенатор назвал то, что военные, судя по обсуждению, уверены в том, что Берлин в итоге примет решение о поставках Киеву ракет Taurus, несмотря на позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Второе — военные круги в Германии, в полном соответствии с памятными словами главы МИД [Германии Анналены] Бербок, вслед за ней считают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией. Уроки Второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров с обсуждением организации возможной ракетной атаки на Крымский мост с помощью дальнобойных ракет Taurus.

Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию с этим обсуждением. Канцлер ФРГ назвал произошедшее серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. При этом немецкое минобороны заявило, что разговор военных удалось перехватить.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в этот же день заявил, что опубликованный разговор военных бундесвера свидетельствует о подготовке Германией войны с Россией. Он также назвал злонамеренной ложью попытки представить эту запись «играми в ракеты и танчики».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство ФРГ «осатаневшим» из-за положительного упоминания немецкими военными военного опыта гитлеровской армии. Дипломат подчеркнула, что Москва ждёт реакции Берлина и главы МИД страны на публикацию этого разговора.