Москва, 3 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Германия готовится к войне с Россией, заявил 3 марта заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале, комментируя слитую в Сеть аудиозапись немецких военных об ударах по Крымскому мосту.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — написал он.

Он заметил, что никто не знает, в курсе ли было немецкое политическое руководство страны об обсуждаемых военными планах. А если не в курсе, добавил Медведев, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их.

«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — заключил зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента. Министерство обороны Германии, в свою очередь, утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха. Она подчеркнула, что Россия ждёт реакции руководства Германии, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок на публикацию разговора военных.