Симферополь, 4 марта, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Об этом 4 марта сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», ― говорится в сообщении инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Это произошло спустя четыре часа после перекрытия.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 4 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Автомобилистам рекомендовали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. О временном ограничении автодвижения стало известно в 03:38 мск.

Также временно ограничивали движение автомобилей по Крымскому мосту в ночь на 3 марта. Официальное оповещение об этом последовало в 03:39 мск. Участников дорожного движения призвали соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. В ведомстве отметили, что украинские боевики пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью дронов самолётного типа.

Днём ранее автодвижение по мосту ограничивали несколько раз.

Также 3 марта автомобильное движение временно ограничили по трассе «Таврида» в керченском направлении на участке в районе Феодосии. 4 марта министр транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что движение автотранспорта полностью восстановили.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

В конце февраля председатель СК Александр Бастрыкин заявил об установлении всех обстоятельств террористического акта, совершённого на Крымском мосту в октябре 2022 года. Преступление раскрыли, виновных установили, отметил глава ведомства.