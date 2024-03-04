Симферополь, 4 марта, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Ночью 4 марта на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности», — написали в сообщении.

О временном ограничение автодвижения стало известно в 03:38 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму изменили схему объезда участка трассы «Таврида», который перекрыли ночью 3 марта. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков уточнил, что движение автотранспорта осуществлялось транзитом через Феодосию.

В ночь на 3 марта над Крымом российские средства ПВО сбили 38 украинских дронов. Боевики пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолётного типа, отметили в Минобороны РФ.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Немецкое издание Welt заявило, что запись опубликованной беседы офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная.