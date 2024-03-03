Симферополь, 3 марта, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Автомобильное движение по трассе «Таврида» временно ограничено в керченском направлении на участке в районе Феодосии. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

ashkhan2 Стоп

«Объезд участка с ограниченным движением: съезд с трассы «Таврида» — поворот с. Батальное, дальше по дублеру до с. Семисотка, после — возвращение на трассу «Таврида», — написал он в Telegram-канале.

Советник главы Крыма сообщил, что на месте работают экипажи ГИБДД.

Крючков заверил, что скоро станет известно об ориентировочном времени отмены введённых ограничений.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту.

16 февраля также перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничение действовало несколько минут.

На Украине в ночь на 3 марта несколько взрывов прогремело в городе Днепропетровске.