Керчь, Крым, 3 марта, 2024, 04:09 — ИА Регнум. В ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — сказано в сообщении.

Официальное оповещение последовало в 03:39 мск.

Участников дорожного движения призвали соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Накануне автодвижение по мосту ограничивали несколько раз.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля также перекрывали движение автомобилей по Крымскому мосту. Ограничение действовало несколько минут.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

В конце февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил об установлении всех обстоятельств террористического акта, который был спланирован и совершён на Крымском мосту в октябре 2022 года. Преступление раскрыто, виновные установлены. Их защита знакомится с материалами следствия, отметил глава ведомства.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По информации ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года в СБУ признали причастность к теракту на Крымском мосту.