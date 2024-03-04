Лондон, 4 марта, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Слив разговора немецких высокопоставленных офицеров об атаке на Крымский мост встревожил страны Запада ещё и тем, что российская разведка может теперь с лёгкостью отследить доставку ракет SCALP и Storm Shadow на Украину. Об этом написали авторы британской The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Крылатая ракета Storm Shadow SCALP

Из расшифрованной и опубликованной аудиозаписи следует, что Франция отправляет ракеты SCALP на внедорожниках Audi Q7, а британская доставка Storm Shadow производится на бронемашинах Ridgeback.

Опасения издания в том, что эти сведения помогут российской разведке отслеживать передвижение таких видов транспорта.

«Их будут находить, локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие автомобили в Европе и на Украине», — сделала вывод газета, подчеркнув, что страны НАТО должны быть этим встревожены.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 1 марта обнародовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в которой обсуждалась вероятная атака на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Также военные рассуждали, стоит ли привлечь к организации атаки Великобританию.

Политики практически всех стран высказались по этому поводу. ФРГ может вновь стать виновницей мировой войны, прокомментировал перехваченную запись немецких офицеров глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, верхушку бундесвера охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве», как во время Первой и Второй мировых войн.

Внеочередное собрание комитета бундестага по обороне запросила крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС после публикации разговора немецких военных, об этом заявил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе считает, что факт прослушивания военнослужащих ФРГ стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии.

В журнале Military Watch Magazine говорится, что ранее ВС РФ в ходе массированных ударов ракетами уничтожили украинские склады с ракетами Storm Shadow и SCALP, а также нанесли удары по аэродромам с военными самолётами.

По данным издания, российские беспилотники достигли целей в Львовской, Одесской и Винницкой областях, а также в Киеве. Кроме того, ракетные удары наносились по объектам в Харькове, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одессе, Черкасской и Винницкой областях, по аэродрому в Миргороде.