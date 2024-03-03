Берлин, 3 марта, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Внеочередное собрание комитета бундестага по обороне запросила крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС после публикации российскими СМИ разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждающих возможный удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От имени моей фракции <…> я прошу немедленно созвать специальное заседание комитета по обороне», — привёл телеканал письмо Фрая президенту бундестага Бербель Бас.

Оппозиция выступает за то, чтобы на заседании обязательно присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта аудиозапись разговора немецких офицеров о вероятной атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus опубликовала главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Высокопоставленные военные обсуждали, следует ли привлечь к организации атаки Великобританию и рассматривали вопрос, как после нанесения удара сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте. Кроме того, они ссылались на опыт операций гитлеровской Германии.

Подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе считает, что факт прослушивания военнослужащих ФРГ стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии. Теперь политики Германии вынуждены мириться с тем, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой, отметил он. Розе напомнил о беспечности, с которой офицеры бундесвера «будто в своей кофейне на авиабазе» сначала обсудили качество отелей в Сингапуре, а затем перешли к более серьёзным темам.

ФРГ может вновь стать виновницей мировой войны, прокомментировал перехваченную запись немецких офицеров глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, верхушку бундесвера охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве», как во время Первой и Второй мировых войн.