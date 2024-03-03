Москва, 3 марта, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Факт прослушивания военнослужащих ФРГ стал имиджевой потерей для политического Берлина и министерства обороны Германии. Об этом заявил подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.

Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance/ТАСС

«Министру обороны Борису Писториусу будет непросто выйти из виража и объяснить, что немецкие военные способны общаться в защищённом режиме», — пояснил Розе «РИА Новости».

Он уточнил, теперь политики Германии вынуждены мириться с фактом, что бундесвер оказался столь беззащитен перед прослушкой.

«В то же время стоит понимать, что речь в записи идёт не о планировании действительных военных действий, а о подготовке к брифингу министра обороны», — рассказал о своей версии этих переговоров подполковник в отставке.

Он заявил, что офицеры в записи проговаривают структурно именно то, что обычно происходит на встречах генералов с министром обороны: якобы они во время доклада рассказывают о воображаемом сценарии, где описываются различные варианты, а затем разрабатываются рекомендации.

«Это мне знакомо по моей работе в ВВС. Рутинная процедура, и офицеры отстранились в этот момент полностью от того, что обсуждали весьма взрывоопасные политические вопросы. Их главная задача — как организовать доклад для министра, чтобы всё прошло хорошо и гладко, а у него сложилось о них хорошее впечатление», — уточнил он.

Розе напомнил о беспечности, с которой офицеры бундесвера «будто в своей кофейне на авиабазе» сначала обсудили качество отелей в Сингапуре, а затем перешли к более серьёзным темам.

«К тому, как ударить по Крымскому мосту, например. И всё это они говорят, не осознавая, что с точки зрения коммуникации жонглируют в это момент ручными гранатами. В этих обстоятельствах было бы странно, если их не попытались бы прослушать», — привёл свою точку зрения эксперт.

Также он заявил, что после инцидента у участников переговоров могут быт неприятности, если выяснится, что утечки можно и нужно было избежать.

Как сообщало ИА Регнум, аудиозапись и текстовая расшифровка разговора немецких офицеров были опубликованы 1 марта. Их выложила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В обсуждении атаки на Крымский мост участвовали четверо офицеров бундесвера.

«Если же рассматривать мост, то я считаю, что Taurus недостаточно и нам нужно иметь представление о том, как он может работать, а для этого нам необходимы данные со спутников. Я не знаю, сможем ли мы за короткое время, а речь идёт о месяце, подготовить украинцев к выполнению такой задачи», — заявил один из них.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слитую аудиозапись немецких военных об ударах по Крымскому мосту, заявил, что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики — злонамеренная ложь.

«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — заявил он.

Медведев отметил, что никто не знает, в курсе ли было немецкое политическое руководство об обсуждаемых военными планах. А если не в курсе, добавил он, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их.