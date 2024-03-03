Симферополь, 3 марта, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном нанесении удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил «РИА Новости», что ФРГ может вновь стать виновницей мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По словам Смирнова, верхушку бундесвера охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве», как во время Первой и Второй мировых войн.

«Сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту», — предупредил Заур Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, отношения Германии и стран НАТО могут стать напряжёнными в свете последних событий с обнародованным разговором четырёх немецких высокопоставленных офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Такое мнение привела газета The Wall Street Journal (WSJ).

Министерство обороны Германии утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Утверждается, что он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.