Германия может стать виновницей третьей мировой войны — эксперт
Крымский эксперт Смирнов: Германия может стать виновницей третьей мировой войны
Симферополь, 3 марта, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя перехваченную аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном нанесении удара ракетами Taurus по Крымскому мосту, заявил «РИА Новости», что ФРГ может вновь стать виновницей мировой войны.
По словам Смирнова, верхушку бундесвера охватили «безумные идеи о вседозволенности и мировом господстве», как во время Первой и Второй мировых войн.
«Сегодняшняя политика Берлина способна так же привести мир к глобальному военному конфликту», — предупредил Заур Смирнов.
Как сообщало ИА Регнум, отношения Германии и стран НАТО могут стать напряжёнными в свете последних событий с обнародованным разговором четырёх немецких высокопоставленных офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Такое мнение привела газета The Wall Street Journal (WSJ).
Министерство обороны Германии утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Утверждается, что он назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.