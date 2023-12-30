Вашингтон, 30 декабря, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Российские войска в ходе ракетных ударов уничтожили находящиеся на Украине склады с ракетами Storm Shadow и SCALP, а также нанесли удары по аэродромам с военными самолётами, сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«Российские Вооружённые силы 29 декабря провели крупнейшую за всю историю операции серию ракетных ударов по украинским позициям», — говорится в публикации.

Авторы заявили, что Россия нанесла удары как по тактическим, так и по стратегическим целям. Они также отметили, что такой массированный удар свидетельствует о наращивании в стране производства ракет в несколько раз в сравнении с начальным периодом спецоперации на Украине.

По данным издания, российские беспилотники достигли в том числе Львовской области, кроме того, БПЛА атаковали военные объекты в Одесской и Винницкой областях, а также в Киеве. Сообщается о ракетных ударах по целям в Харькове, Днепропетровске, Киеве, Запорожье, Одессе, Черкасской и Винницкой областях, по аэродрому в Миргороде.

«Мы никогда не видели на нашем мониторе столько целей одновременно», — процитировало издание комментарии украинских военнослужащих, наблюдавших за радарами.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 декабря доложил, что российская армия в течение прошедшей недели нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным целям на Украине.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 30 декабря, комментируя реакцию американских политиков на удары по украинским военным объектам, сказал, что это подтверждает высокую эффективность российской армии. Он подчеркнул, что Россия доказала способность отвечать на посягательства на безопасность страны.