Москва, 3 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили новейшие образцы оружия НАТО. Об этом написал военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российские военные мастерски развенчивают мифы о «превосходстве» вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление», — говорится в статье.

Отмечается, что сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены в ходе широко разрекламированного контрнаступления ВСУ.

Автор отметил, что начало 2024 года выдалось не менее удручающим для украинских военных, они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.

23 февраля Конашенков рассказал, что российские ракетные войска групповым высокоточным ударом поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии.

22 февраля обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что российские военные уничтожили в ходе боёв за Авдеевку редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе танка Abrams.

Американский журнал The National Interest сообщил, что ВСУ потеряли более трети поставленных им боевых машин пехоты Bradley производства США. Из 186 машин уничтожено, повреждено и брошено 68 единиц.