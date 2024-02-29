Вашингтон, 29 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. ВСУ потеряли более трети поставленных им боевых машин пехоты Bradley производства США. Об этом написал американский журнал The National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум

«По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены», — говорится в статье.

Отмечается, что из 186 машин уничтожено, повреждено и брошено 68 единиц.

В материале также подчёркивается, что некоторые образцы БМП российские силы изучают, чтобы выявить их недостатки.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.

22 февраля обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что российские военные уничтожили в ходе боёв за Авдеевку редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе танка Abrams.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании ведомственной коллегии 27 февраля рассказал, что ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. Он отметил, что за время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных.