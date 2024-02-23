Москва, 23 февраля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Российские ракетные войска групповым высокоточным ударом поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии. Об этом 23 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подводя недельные итоги боевых действий в рамках спецоперации.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Ракетными войсками Вооружённых сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — сказал он.

Военный уточнил, что в общей сложности с начала СВО армия России уничтожила 572 самолёта, 267 вертолётов, 13 223 дрона, 473 ЗРК, 15 188 танков и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины РСЗО, 8145 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18 981 единицу специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля Конашенков рассказал, что российские силы противовоздушной обороны перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow и одну зенитную управляемую ракету Patriot ВСУ. По его словам, также средства ПВО смогли перехватить три ракеты для РСЗО HIMARS.

Официальный представитель Минобороны добавил, что также на купянском направлении армия России уничтожила немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119 украинских войск.