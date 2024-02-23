Вашингтон, 23 февраля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ходе боёв за Авдеевку редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе американского танка Abrams, несколько экземпляров которой США тайно передали Киеву. Об этом 22 февраля написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс со ссылкой на появившееся в Сети видео.

(сс) U. S. Army

«У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой», — написал он.

По словам эксперта, такая потеря особенно болезненна для украинской армии. Подбитая M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, имеющей на вооружении самую современную западную технику, поставленную Киеву, добавил он.

Эксперт напомнил, что летом 2023 года в ходе неудачного наступления на запорожском направлении именно эта бригада потеряла три из шести переданных ВСУ Финляндией инженерных бронемашин Leopard 2R.

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Экс также назвал M1150 одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны, существующих в мире.

«Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля на украинском телевидении показали сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

Американский журнал Military Watch Magazine 16 февраля признал, что российские танки Т-80БВМ превосходят M1 Abrams по мобильности. Журналисты уточнили, что оба танка оснащены газотурбинным двигателем, однако Т80БВМ имеет более высокое соотношение мощности и веса, а также больший калибр орудия.