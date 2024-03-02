Берлин, 3 марта, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Обнародованная запись беседы немецких военных о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту не отразилась на решении канцлера Олафа Шольца не поставлять эти дальнобойные ракеты на Украину. Об этом 2 марта написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в его окружении.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Позиция Шольца по поводу отказа от поставок Киеву крылатых ракет Taurus не изменилась в результате инцидента. <…> Партия СДПГ и социал-демократическая фракция в бундестаге поддерживают канцлера в его отказе от поставок Taurus», — говорится в статье.

Есть мнение, что запись могла поставить немецкого канцлера в двусмысленное положение, вызывая подозрения о тайных поставках данного вооружения, поскольку в ходе переговоров офицеры допустили возможность настройки и обслуживания ракет без участия военных ФРГ, говорили о целях в РФ, отметили в издании, назвав такой вывод ошибочным.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus. Также они говорили о возможном обращении за помощью к Великобритании и допускали передачу Киеву координат целей на территории России. Вместе с тем в ходе беседы рассматривался вопрос, как после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта. Продолжительность переговоров составила 38 минут. Разговор вёлся на немецком языке.

По данным источников немецких СМИ, Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Утверждается, что канцлер ФРГ назвал случившееся серьёзной проблемой и заверил в тщательном и быстром расследовании инцидента.

Немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы офицеров бундесвера написало, что Шольц, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus.

В МИД России указали на анонимность, либо разнонаправленный характер комментариев в СМИ от властей Германии после слитой записи беседы офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост. В то время как канцлер Олаф Шольц пообещал «быстро разобраться» в ситуации заместитель председателя комитета парламента ФРГ по контролю за разведкой Родерих Кизеветтер заявил, что он не видит в сложившейся ситуации ничего плохого, напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам дипломата, такая ситуация говорит о том, что в Германии нет единой власти, а элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи.