Берлин, 2 марта, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, скорее всего, солгал о невозможности поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Об этом 1 марта написало немецкое издание Focus после ознакомления с опубликованной записью беседы высокопоставленных офицеров.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Авторы статьи под названием «Врёт ли канцлер? Россия прослушала разговоры люфтваффе и поставила Шольца в затруднительное положение» напомнили, что ранее он отверг возможную поставку ВСУ Taurus на основании того, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. При этом в записи генералы предположили, что украинцы смогут самостоятельно управлять немецким дальнобойным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Олаф Шольц в очередной раз заявил о нежелании передать Украине ракеты Taurus. Выступая перед жителями Дрездена, он объяснил своё решение тем, что опасается возможного использования этого оружия по целям на территории России. Для обеспечения контроля над применением Taurus следовало бы отправить на Украину немецких военных, но это исключено, добавил он.

Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн назвал бессмысленным заявление Шольца о том, что предназначенная для экспортного рынка Taurus может обслуживаться только немецким персоналом. Эти ракеты стоят на вооружении Южной Кореи и Испании. После обучения украинцы могли бы самостоятельно использовать их программное обеспечение при планировании атак без участия специалистов из ФРГ, добавил аналитик.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора четырёх высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост. Разговор с их участием состоялся 19 февраля 2024 года. Офицеры говорили об атаке на мост немецкими ракетами Taurus с истребителя Dassault Rafale. Один из участников разговора заявил, что ракеты при условии их поставки на Украину будут готовы к применению через восемь месяцев.