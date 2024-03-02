Москва, 2 марта, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале 2 марта предложила канцлеру ФРГ Олафу Шольцупомощь в выяснении обстоятельства утечки беседы немецких офицеров.

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, Симоньян 1 марта опубликовала в своём блоге полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи. Он назвал случившееся очень серьёзной проблемой и подчеркнул, что этот инцидент расследуется очень тщательно, быстро и интенсивно.

По данным источника агентства DРА, министерство обороны Германии утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен. Кроме того, в бундестаге не смогли сказать, была ли запись разговора военных о планах атаки на Крымский мост изменена.

Согласно данным Spiegel, немецкое министерство обороны встревожила информация о том, что могла произойти утечка большего объёма информации, а не только одного опубликованного фрагмента переговоров офицеров бундестага об ударе по Крымскому мосту. В оборонном ведомстве ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве, ВВС и прочих военных ведомствах.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.