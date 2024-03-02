Берлин, 2 марта, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Немецкое министерство обороны встревожила информация о том, что могла произойти утечка большего объёма информации, а не только одного опубликованного фрагмента переговоров офицеров бундестага об ударе по Крымскому мосту, пишет журнал Spiegel.

Marco Rauch/Global Look Press

По данным издания, в оборонном ведомстве ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве, ВВС и прочих военных ведомствах.

«В минобороны Германии встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры», — указало издание, ссылаясь на источники.

После обнародования записи, отмечает Spiegel, Федеральное ведомство военной контрразведки (MAD) ФРГ начало проверку. В немецком минобороны отказались давать подробные комментарии на этот счёт.

После первой проверки записи разговора немецких военных в оборонном ведомстве Германии, как указывает издание, исходят из того, что она подлинная. В частности, прослушанный разговор вёлся офицерами ВВС ФРГ по открытым каналам на платформе WebEx, которую, по мнению Spiegel, относительно легко прослушивать.

Кроме того, издание предположило, что один из участников разговора и вовсе подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост.

После обнародования записи в Госдуме сообщили, что нижняя палата Федерального собрания заслушает вопрос о разговоре офицеров ФРГ на ближайшем заседании. Обсуждение пройдёт после возвращения депутатов из регионов, где они находятся до 11 марта. В Госдуме также заявили о необходимости направить в парламент Германии требование о проведении расследования.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха. Она подчеркнула, что Россия ждёт реакции руководства Германии, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок.