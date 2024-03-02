Берлин, 2 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. В немецком минобороны не смогли сказать, была ли запись разговора военных о планах атаки на Крымский мост изменена, сообщает 2 марта агентство DРА, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

Global Look Press

«В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — сообщила агентству представитель бундестага.

Кроме того, как говорится в публикации, министерство обороны Германии утверждает, что разговор немецких военных был перехвачен.

Как передавало ИА Регнум, главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в Telegram-канале полную аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 марта пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию вокруг опубликованной аудиозаписи. Он назвал случившееся очень серьёзной проблемой и подчеркнул, что этот инцидент расследуется очень тщательно, быстро и интенсивно.

Согласно данным Spiegel, немецкое министерство обороны встревожила информация о том, что могла произойти утечка большего объёма информации, а не только одного опубликованного фрагмента переговоров офицеров бундестага об ударе по Крымскому мосту. В оборонном ведомстве ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве, ВВС и прочих военных ведомствах.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, запись разговора между немецкими военными поразительна, однако руководство России доподлинно знает о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными боевого опыта Третьего рейха. Она подчеркнула, что Россия ждёт реакции руководства Германии, а также главы МИД ФРГ Анналены Бербок на публикацию разговора военных.