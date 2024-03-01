Вильнюс, 1 марта, 2024, 08:28 — ИА Регнум. В Литве с 1 марта вступил в силу запрет на высадку на территории страны российским пассажирам, которые следуют поездом в Калининградскую область.

Petrov Sergey/Global Look Press

С марта 2020 года пассажирские поезда РЖД ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны.

Но в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях Кена и Кибартай. В это время россияне могли сойти с поезда.

Как сообщало ИА Регнум, с марта власти Литвы намерены ввести запрет для россиян, следующих в Калининградскую область, высаживаться на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории республики.

В правилах перевозки РЖД «О сообщении с Калининградской областью» говорится, что россияне, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они являются обладателями каких-либо документов, предоставляющих право на прибытие в Шенгенскую зону. До недавнего времени на этих станциях могли выйти граждане России, имевшие вид на жительство или гражданство стран ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Она заверила, что Россия будет добавиться от Литвы и ЕС выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область — как пассажирского, так и грузового.