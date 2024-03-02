Донецк, 2 марта, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российского военного с позывным Мангуст в зоне спецоперации спас паспорт, сообщается в Telegram-канале 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он рассказал, что в ходе атаки на позиции ВСУ почувствовал, как что-то ударило под бронежилет. Осколок кассетного боеприпаса, прилетевший в грудь бойцу, остановил документ

«Бой трудно описать словами. Шли в атаку на позиции противника. Работала арта. Там полежишь, тут полежишь. Чувствую, что что-то ударило под броник. То ли кассета, то ли АГС. Но документменя спас. Я его ношу в нагрудном кармане», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ранее отличилась тем, что её боец с позывным Рассвет поразил FPV-дроном «Пиранья» американский танк Abrams, за уничтожение которого он получит 10 млн рублей.

Командир бригады — боец с позывным Коловрат — уточнил, что 26 февраля, когда стало известно о поражении Abrams, на авдеевском направлении были подбиты два американских танка. Рассвет, в свою очередь, рассказал, что он и его боевые товарищи особо не удивились поражению Abrams, поскольку предполагали, что на этом направлении появится натовская техника. Он уточнил, что экипажу Abrams удалось уйти, вытащив из танка одного, предположительно, раненого.

26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на следующий день подтвердил уничтожение танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать эти сообщения. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.