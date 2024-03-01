Москва, 1 марта, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Бойцы группировки «Центр» 26 февраля подбили два американских танка Abrams на авдеевском направлении, сообщил 1 марта командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

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«Это было в тот день (26 февраля), спустя какое-то время. По дальности сказать не можем, но улетели достаточно далеко. Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это ещё один Abrams», — рассказал Коловрат, слова которого приводит «РИА Новости».

Говорить о том, выжил ли экипаж ВСУ, он не стал, поскольку в тот момент не вёлся объективный контроль с дрона-разведчика. Но у российских военных сохранилась видеозапись с очков оператора FPV-дрона с позывным Рассвет.

Коловрат также уточнил, что в ходе боя 26 февраля они подбили ещё несколько единиц бронетехники ВСУ, но точных цифр военнослужащий раскрывать не стал.

«Два года (Abrams) ехал, 20 минут воевал и четыре минуты потребовалось, чтобы сжечь эту вражину. В этот день, помимо танка, было много техники и работы было ещё много. Двадцать шестое февраля — это такой красный день календаря маленький», — поделился мнением Коловрат.

Боец с позывным Рассвет, в свою очередь, рассказал, что он и его боевые товарищи особо не удивились поражению американского танка, поскольку предполагали, что на этом направлении появится натовская техника. Рассвет уточнил, что экипажу Abrams удалось уйти, вытащив одного, предположительно, раненого военного из Abrams.

«Это было просто выполнение задачи, мы просто работали. Не было времени удивляться — делали своё дело», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР). Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля подтвердил уничтожение американского танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

Российский военный с позывным Рассвет за уничтожение танка получит 10 млн рублей, сообщил актёр Иван Охлобыстин. В январе прошлого года актёр заявил, что за каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены готовы заплатить награду в размере 10 млн рублей.

Также стало известно, что Abrams был подбит ульяновским FPV-дроном «Пиранья». Представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) рассказал, что «Пиранья» выделяется среди аналогов уникальными частотами, на которых работает. По его словам, видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого, а в ходе тестирования средствами радиоэлектронной борьбы этот дрон оказался единственным, который не удалось подавить.