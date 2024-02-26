Вашингтон, 26 февраля, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Министерство обороны США не стало комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы перенаправляем вас к Украине, чтобы говорить об этом в частности и об их операциях в целом», — цитирует «РИА Новости» представителя Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. В 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады уточнили, что Abrams в районе Авдеевки уничтожил боец бригады с позывным Рассвет.

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Информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. Он допустил, что это именно тот танк, который Украина показала в ролике, вышедшем на украинском телевидении до взятия российскими силами Авдеевки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, и отметил, что российские военные говорили об этом и ранее. Песков также заявил, что уничтожение Abrams является частью «ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работой» российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.

4 февраля украинское телевидение выпустило сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.