Уничтоживший Abrams боец с позывным Рассвет получит 10 млн рублей
Охлобыстин: уничтоживший Abrams боец с позывным Рассвет получит 10 млн рублей
Москва, 27 февраля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Российский военный с позывным Рассвет, который уничтожил первый американский танк M1 Abrams в зоне проведения спецоперации, получит за это 10 миллионов рублей. Об этом написал актёр Иван Охлобыстин в соцсети «ВКонтакте».
«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым Абрамсом. 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз», — написал Охлобыстин.
В январе прошлого года актёр заявил, что за каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены готовы заплатить награду в размере 10 млн рублей.
Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
Позднее информацию подтвердил советник главы ДНР Ян Гагин. Он допустил, что это именно тот танк, который Украина показала в ролике, вышедшем на телевидении до взятия российскими силами Авдеевки.
27 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков подтвердил уничтожение американского танка.
В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, и отметил, что российские военные говорили об этом и ранее. Песков также заявил, что уничтожение Abrams является частью «ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работы» российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.
Вместе с тем главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в зоне СВО американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве, это показали бы все ведущие телеканалы.