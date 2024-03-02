Вашингтон, 2 марта, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Украина потеряет Харьков и Одессу в результате наступления российских военных. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Peter Druk/Global Look Press

«Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», — сказал Макгрегор.

По его словам, российское руководство подготовило план по освобождению этих городов, а российские военные скоро начнут движение в их направлении.

При этом он добавил, что если правительство в Киеве и его западные союзники не захотят проводить переговоры, то российским силам придётся идти дальше на запад Украины.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Петровское на авдеевском направлении, 27 февраля — населённого пункта Северное, а 26 февраля — об освобождении Ласточкино.

На коллегии Минобороны 27 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение, овладевая новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.

В ноябре 2023 года Макгрегор заявлял, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к тому, что российская армия возьмёт под контроль территории от Харькова до Одессы. Он указал, что ВСУ не могут добиться успехов, а российские войска перехватили инициативу и начали продвигаться на запад.