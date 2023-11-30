Вашингтон, 30 ноября, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к тому, что российская армия возьмёт под контроль территории от Харькова до Одессы, заявил 29 ноября на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Они получат всё, что захотят, нравится нам это или нет», — сказал военный эксперт.

Макгрегор указал на то, что ВСУ не может добиться успехов, а российские войска перехватили инициативу и начали продвигаться на запад. Эксперт подчеркнул, что Украине сейчас требуются не поставки вооружений и боеприпасов, а помощь в урегулировании конфликта, так как только это поможет избежать катастрофического сценария для Киева.

Как сообщало ИА Регнум, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия 28 ноября заявил, что командование ВСУ до сих пор не имеет плана, как будет вести боевые действия в 2024 году. Он заявил, что это должен быть документ составленный всей «институцией» военных.

Украинское издание «Страна. ua» 29 ноября сообщило, что генерал НАТО в беседе с журналистами опроверг заявления об отсутствии плана у украинской армии. Он заявил, что у главкома ВСУ Валерия Залужного есть план на следующий год, но в альянсе сомневаются, что его получится выполнить даже при условии, что Запад продолжит оказывать военную помощь Украине.