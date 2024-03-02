Москва, 2 марта, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал 40-минутную аудиозапись разговора четырёх офицеров немецкого бундесвера, на которой они обсуждают, «как будут бомбить Крымский мост», подготовкой нападения на Россию.

Бундесвер

«Разговор немецких вояк — это непросто трёп под пиво и сосиски с квашеной капустой. Это хладнокровный расчётливый анализ врагов, готовящих нападение на Россию», — цитирует Ивлева «РИА Новости».

Политик провёл параллель с кайзеровскими офицерами 1914 года и гитлеровцами в 1941 году, когда случались вероломные нападения.

«Реваншизм у них жив, ненависть к России крепнет. Забыли поверженный Берлин и Акт о капитуляции Германии? Духа не хватает, потому и жалуются, что самыми современными ракетами Крымский мост не уничтожить», — прокомментировал депутат.

Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который «совершенно правильно» сказал, что противники России должны помнить, что страна обладает оружием, способным поражать цели на их территории.

«Остудите свои головы, вояки», — призвал Ивлев немцев.

Как сообщало ИА Регнум, исходя из сведений, прозвучавших в обнародованном разговоре немецких офицеров, подтверждается, что ракеты Taurus не смогут быть использованы ранее восьми месяцев, даже если ФРГ передаст их Киеву. ВСУ проиграют уже через три месяца. Такое мнение высказал экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора четырёх высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки.

Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная, заявило немецкое издание Welt.