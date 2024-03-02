Киев, 2 марта, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Исходя из сведений, прозвучавших в обнародованном разговоре немецких офицеров, подтверждается, что даже ракеты Taurus не смогут быть использованы ранее восьми месяцев, даже если ФРГ передаст их Киеву. ВСУ проиграет уже через три месяца. Такое мнение высказал экс-советник первого президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета Taurus

Эксперт признал, что все европейские союзники считают, что Украина победить уже не сможет, ей предрекают поражение через «два-три месяца» и «надежда на F-16 является смешной».

«Даже опубликованный разговор немецких военных про ракеты Taurus показывает, что необходимо полгода, чтобы создать модель для пользования ими. У нас уже даже трёх месяцев нет», — заявил Соскин в своём видеоблоге.

Политолог считает, что Россия пойдёт дальше и займёт Харьков, Николаев, Одессу и Запорожье, так как у ВС РФ больше ресурсов и российские военные не намерены останавливаться.

«Зачем ухудшать ситуацию, если она и так уже практически на уровне катастрофы. Давайте будем действовать в рамках того, что мы имеем сегодня и пойдём на переговоры. Всё равно всё закончится поражением», — признал и призвал Олег Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту, скорее всего, подлинная, заявило немецкое издание Welt.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала в своём Telegram-канале полную аудиозапись разговора четырёх высокопоставленных немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки.

Один из участников разговора заявил, что ракеты при условии их поставки на Украину будут готовы к применению через не менее чем восемь месяцев.

Неудачная попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области привела к гораздо большим потерям среди спецназовцев ВСУ, чем думают в России. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на украинских военнослужащих.