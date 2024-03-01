Москва, 1 марта, 2024, 19:32 — ИА Регнум. ФК «Спартак» применит дисциплинарное наказание к нидерландскому нападающему Квинси Промесу из-за его пропуска матча 2 марта 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом говорится в пресс-релизе клуба.

(сс) Антон Зайцев

«Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом», футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — сообщили в «Спартаке».

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.

1 марта стало известно, что футболиста задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Правоохранители пояснили, что Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Его не пустили на самолёт, и футболист не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными игроками команды.

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Россия не может помочь Промесу, так как он не гражданин РФ. Она добавила, что ему было опасно лететь в ОАЭ.

Позже сообщалось, что Нидерланды ведут переговоры с ОАЭ об экстрадиции Промеса.