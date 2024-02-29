Абу-Даби, 29 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса не пустили на самолёт, и он не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой.

Валентина Певцова/ТАСС Футболист Квинси Промес

По данным портала Metaratings, причины, по которым 32-летнего нападающего «красно-белых» не пустили на борт воздушного судна, неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимен 16 февраля рассказал, что надзорное ведомство объявило футболиста в международный розыск. По его словам, Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции Промеса.

Экс-вратарь голландских футбольных клубов «Гронинген» и «Спарта», надзиратель тюрьмы Венхейзен Леонард Нинхейс 22 февраля заявил, что осуждённого за наркотрафик и поножовщину Промеса ждёт нормальное обращение в тюрьме. Он отметил, что игроку не дадут оранжевый комбинезон отбывающего наказание за преступления средней тяжести.

Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. Обвинение считает, что он действовал в составе преступной группы и мог быть одним из организаторов преступления.