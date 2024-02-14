Амстердам, 14 февраля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом 14 февраля сообщил журналист Уэсли Мейер в соцсети Х.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Квинси Промес

Отмечается, что прокуратура запрашивала девять лет тюремного заключения. Представители футболиста заявляли о его невиновности.

На данный момент Промес находится на сборах со «Спартаком» в ОАЭ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. По версии стороны обвинения, футболист действовал в составе преступной группы и, вероятно, был в числе её организаторов.

В конце мая 2023 года прокуратура Нидерландов сообщила о возбуждении против Промеса уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Футболиста заочно обвинили в том, что он в январе 2020 года пытался ввезти более 1300 кг кокаина через порт Антверпена.