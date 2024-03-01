Москва, 1 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Россия не может помочь игроку московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесу, так как он не гражданин РФ. Ему было опасно лететь в Объединённые Арабские Эмираты, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

Валерий Шарифулин/ТАСС Квинси Промес

Она отметила, что спортсмену нужно было оставаться в России. В другой стране его никто защищать не будет, подчеркнула она.

«Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ — это огромный риск для него. Уехав туда, Нидерланды ускорят процесс выноса приговора, чтобы успеть его поймать. Это же понятно. Мы не можем ему помочь, он не гражданин России», — рассказала она Metaratings.

Парламентарий добавила, что футболиста могут депортировать, если у ОАЭ есть договорённость с Нидерландами.

«Ситуация с Квинси никак не отразится на Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Сегодня есть эта информация, завтра её нет и все забудут через некоторое время», — объяснила Журова.

Как сообщало ИА Регнум, нидерландского нападающего московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса не пустили на самолёт, и он не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой. По данным портала Metaratings, причины, по которым 32-летнего нападающего «красно-белых» не пустили на борт воздушного судна, неизвестны.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.