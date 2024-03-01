Амстердам, 1 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Нидерланды ведут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об экстрадиции игрока московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса. Об этом сообщает телеканал NOS.

Алексей Филиппов/РИА Новости Квинси Промес

«Прокуратура пока не хочет подтверждать, что был сделан официальный запрос в ОАЭ. Пресс-секретарь подтвердил, что голландский футболист был арестован вчера в аэропорту Дубая», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.

Сегодня стало известно, что футболиста задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Правоохранители пояснили, что Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Его не пустили на самолёт, и футболист не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными игроками команды.

Депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что Россия не может помочь игроку московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промесу, так как он не гражданин РФ. Она добавила, что ему было опасно лететь в ОАЭ.