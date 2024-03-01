Абу-Даби, 1 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса задержали в Дубае и доставили в полицейский участок. Об этом 1 марта сообщили в полиции Дубая.

Stupnikov Alexander /Global Look Press

«Подданный Нидерландов Квинси Промес был задержан вчера и доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

Отмечается, что Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Сотрудники полицейского участка подтвердили, что футболист находится у них.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Промеса не пустили на самолёт и он не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальной командой.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. При этом прокуратура запрашивала для игрока девять лет тюрьмы.

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимен 16 февраля рассказал, что надзорное ведомство объявило футболиста в международный розыск. По его словам, Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции Промеса.

Промес является фигурантом уголовного дела о крупномасштабном ввозе наркотиков. Обвинение считает, что он действовал в составе преступной группы и мог быть одним из организаторов преступления.