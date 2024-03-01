Москва, 1 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Россия требует от Германии объяснений разговора высокопоставленных офицеров армии ФРГ о ракетной атаке на Крымский мост, заявила 1 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Попытки властей Германии уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины, отметила Захарова.

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — написала официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, расшифровку аудиозаписи разговора высокопоставленных немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Участники беседы обсуждали возможную атаку на Крымский мост немецкими ракетами Taurus. Также они допустили передачу Киеву координат целей на территории России с точностью до трёх метров. В ходе беседы рассматривался вопрос, как после нанесения такого удара сохранять видимость, будто Германия не является стороной военного конфликта. Также обсуждалось возможное обращение за помощью к ВС Великобритании для подготовки удара.

В министерстве обороны Германии в ответ на запрос СМИ комментировать сообщения про запись разговора высокопоставленных офицеров отказались.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись «поразительна», но вместе с тем России хорошо известно о деятельности военных НАТО в конфликте на Украине. В свою очередь Захарова ранее назвала руководство Германии «осатаневшими» из-за положительного упоминания немецкими военными в указанном разговоре боевого опыта Третьего рейха.

Госдума заслушает вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост на ближайшем заседании, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Действия высокопоставленных военнослужащих Германии делают снова актуальным призыв «Смерть немецко-фашистским оккупантам!», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Возможные удары по Крымскому мосту не имеют военной цели и могут являться лишь имиджевым мероприятием, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. Обсуждением таких тем западные политики проверяют реакцию общества своих стран на потенциальный конфликт с Россией, сказал эксперт.