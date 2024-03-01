Анталья, Турция, 1 марта, 2024, 16:46 — ИА Регнум. На Украине присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые офицеры стран Запада, среди которых есть англичане, французы. Об этом 1 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

Global Look Press

«Американцы до госпереворота [на Украине] сотнями сидели в министерствах, так же как они сейчас имеют якобы своих наёмников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — сказал Лавров.

Он добавил, что желание Запада ввести войска на Украину после слов президента Франции Эммануэля Макрона официально зафиксировано, но неофициально они там давно есть.

Глава российского МИД подчеркнул, что без западных инструкторов дальнобойные средства Украины не могли бы использоваться против российских городов.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, Макрон заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

После слов Макрона генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители многих европейских стран поспешили заявить об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил в этой связи, что предложение Макрона никто не поддержал.

Сам Макрон 29 февраля заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

Глава французского МИД Стефан Сежурне заявил 1 марта, что Франция не будет направлять свои войска на Украину для ведения боевых действий. По его словам, французы не будут умирать за Украину.

Российская сторона неоднократно заявляла, что будет рассматривать подобный шаг как прямую эскалацию конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля также заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину.