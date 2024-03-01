Париж, 1 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Франция не будет направлять свои войска на Украину для ведения боевых действий, французы не будут умирать за Украину. Об этом 1 марта заявил глава французского МИД Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

Nicolas Liponne/Global Look Press

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — сказал Сежурне.

По его словам, в этих рамках не исключено то, о чём ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, Макрон заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

Некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, заявил 27 февраля Сежурне.

После слов Макрона генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители многих европейских стран поспешили заявить об отсутствии планов отправлять войска на Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил в этой связи, что предложение Макрона никто не поддержал.

Сам Макрон 29 февраля заявил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

Российская сторона неоднократно заявляла, что будет рассматривать подобный шаг как прямую эскалацию конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 февраля заявила, что слова Макрона вызвали шок в странах НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля также заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину.