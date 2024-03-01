Вашингтон, 1 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. После освобождения города Авдеевки в ДНР российские военные не дают ВСУ какой-либо передышки. Об этом написал портал Business Insider.

Global Look Press

«Российские войска продвигаются, наращивая темп после взятия Авдеевки почти две недели назад», — говорится в статье.

Отмечается, что российские военные продолжают оказывать давление на ВСУ после освобождения одного из ключевых городов, лишая их передышки, которая позволила бы украинской армии укрепить оборону.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия 17 февраля полностью освободила Авдеевку. Президент России Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение под его командованием этого населённого пункта.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр».

28 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Петровское на авдеевском направлении, 27 февраля — населённого пункта Северное, а 26 февраля — об освобождении Ласточкино.

На коллегии Минобороны 27 февраля Шойгу проинформировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение, овладевая новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.