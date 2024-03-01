Москва, 1 марта, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли 23 танка на авдеевском направлении, включая Abrams. Об этом 1 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённые пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в западном направлении <…> За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе «Abrams» производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии», — уточнили в министерстве.

Как отметил Конашенков, во взаимодействии с авиацией и артиллерией ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, силами Вооружённых сил России были отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населённых пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил России (ВС РФ) заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении.

Отмечалось, что на этом направлении за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 495 военных, семь танков, два БМП, четыре бронемашины и 11 автомобилей.

26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Минобороны РФ 27 февраля подтвердили уничтожение американского танка.