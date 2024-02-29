Москва, 29 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых Сил России (ВС РФ) заняли более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Военное ведомство добавило, что на этом направлении за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 495 военных, семь танков, два БМП и четыре бронемашины.

Новость дополняется