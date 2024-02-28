Москва, 28 февраля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке на Украину войск из западных стран вызвали шок в странах Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

«Это заявление вызвало шок, как мне кажется, у его соратников, соучастников по НАТО. Тут же, в течение пары часов, была сделана буквально серия заявлений высшего руководства натовских стран, лидеров, министров иностранных дел, министров обороны», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова вместе с тем напомнила о том, что в западных СМИ звучала версия о том, что Макрон мог сделать такое заявление для того, чтобы оказать Вашингтону «информационно-политическую помощь» в условиях «финансовой паузы» со стороны Белого дома. Так, подобный призыв французского лидера являлся попыткой «хоть что-то инвестировать» в поддержку Украины, пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

«Собственно говоря, это заявление должно было стать неким воодушевляющим сигналом для находящихся в чудовищных обстоятельствах ВСУ и всех, кто рекрутирован киевским режимом со стороны НАТО на борьбу с Россией», — добавила Захарова.

По словам дипломата, последующие после слов Макрона заявления высшего руководства стран НАТО об отсутствии намерений отправлять свои войска на Украину стали «обратным сигналом» для киевского режима о том, что Запад «сначала использовал Украину, а потом предал её, и будет предавать и дальше».

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенбергпозднее отметили, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона на саммите никто не поддержал.

Вместе с тем один из высокопоставленных военных европейских чиновников на условиях анонимности сообщил изданию Financial Times о присутствии западного спецназа на Украине. Он добавил, что заявление Макрона о возможном вводе западных войск на Украину было направлено на «создание сдерживания и неопределенности» в отношениях с Россией.