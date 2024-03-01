Москва, 1 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Возможное решение об участии россиян в Олимпийских играх в 2024 году в Париже будет обсуждаться совместно со спортсменами и спортивными федерациями. Об этом заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Как напомнил министр, в Олимпийской хартии сказано, что спорт должен быть свободен от дискриминации по любым признакам, включая политические.

«Будем на этом стоять, ждём финальных решений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску наших спортсменов к соревнованиям. Будем принимать решения вместе со спортсменами, со спортивными федерациями», — передаёт слова Матыцина ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что следовать рекомендациям МОК и международных федераций по осуждению политики России и российского президента недопустимо.

«Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов», — заключил чиновник.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года МОК объявил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в августе, при соблюдении ряда критериев. В частности, им нельзя участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Выступать атлеты будут в нейтральном статусе.

Вместе с тем 29 февраля в МОК уточнили, что новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре прошлого года.

В свою очередь, помощник президента РФ Игорь Левитин 25 февраля сообщил, что Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Помощник президента подчеркнул, что уже идут отборочные соревнования и необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпиаде.

Перед этим, 21 января, Путин заявил, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин заявил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.