Лозанна, Швейцария, 29 февраля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Новых требований к российским атлетам не будет, все рекомендации по допуску к летней Олимпиаде в Париже были изложены в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

AP/TASS

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ожидаются финальные рекомендации МОК о критериях выступления россиян на Олимпийских играх. После этого будут приняты решения об участии атлетов в соревнованиях.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — приводит «РИА Новости» сообщение МОК.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года МОК объявил, что российские и белорусские атлеты смогут принять участие в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в августе, при соблюдении ряда критериев. В частности, им нельзя участвовать в какой-либо деятельности, связанной с флагом, гимном и какими-либо символами России или Белоруссии. Выступать атлеты будут в нейтральном статусе.