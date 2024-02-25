Москва, 25 февраля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом 25 февраля сообщил помощник главы государства Игорь Левитин.

РИА Новости / Михаил Климентьев

«Поручено Минспорту и ОКР дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпиаде в Париже», — заявил Левитин на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», которое проходит на выставке-форуме «Россия».

Помощник президента подчеркнул, что уже идут отборочные соревнования и необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпиаде.

Как сообщало ИА Регнум, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря 2023 года допустил российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Лицензии МОК выдали лишь шести российским и пяти белорусским спортсменам.

ОКР 15 декабря предупредил, что не станет финансировать тех спортсменов, которые согласились выступать на Олимпиаде в Париже. Другим же спортсменам ОКР пообещал предоставить компенсацию.

Путин 21 января заявил, что отношение комитета к атлетам из России является этнической дискриминацией. Позднее он также отметил, что олимпийские соревнования без россиян становятся ущербными и неинтересными. В феврале Путин заявил, что спорт должен быть вне всякой политики и сближать людей.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 22 февраля назвал отстранение российских атлетов от Олимпиады «паскудной историей». Он также признался, что ему не хочется смотреть на выступления россиян под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В феврале организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже представили концепт медалей, источником вдохновения для которых стала архитектура Эйфелевой башни.