Москва, 29 февраля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в реальности игнорируют готовность России к переговорному процессу, пытаясь договориться исключительно в тех сферах, которые интересуют Вашингтон. Одновременно США ведут против России опосредованную войну на Украине. И это абсолютно неадекватный подход. Именно в этом состоит смысл заявления, которое сделал 29 февраля президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, когда заверил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по вопросу стратегической стабильности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое мнение выразил в беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

По его словам, Соединённые Штаты, обвиняя Россию в агрессии и в отсутствии готовности к переговорам, игнорируют факт, что в действительности Москва готова к переговорному процессу, на что постоянно указывает. Но этот процесс, по мнению российской стороны, должен касаться абсолютно всех сфер, составляющих интересы России.

Эксперт обратил внимание на то, что США фактически разрушили систему глобальной и европейской безопасности, которая была создана во времена холодной войны — в период так называемой разрядки во взаимоотношениях Штатов и Советского Союза в 60-е годы прошлого столетия. Эта система, которую можно условно назвать системой Хельсинского акта (подписан в 1975 году), действовала на протяжении десятков лет и включала разнообразные международные договоры о стратегических наступательных вооружениях, о ракетах средней и меньшей дальности, о системе противоракетной обороны.

Но в результате подписания в 1999 году Хартии европейской безопасности прежняя система уже фактически не существует.

«Причём она была разрушена в несколько этапов, — уточнил Шаповалов. — Американцы начали её разрушать, а Россия неоднократно заявляла о том, что необходимо договариваться».

В очередной раз Москва посылала такой сигнал Вашингтону в 2021 году, незадолго до начала спецоперации на Украине. Суть состояла в том, что необходимо учреждение новой системы безопасности в Европе.

«Но американцы сейчас действуют, как они действуют всегда — стремятся договариваться только в тех сегментах безопасности, в которых уступают России, — пояснил эксперт. — Например, в вопросах ядерных вооружений. Также большую тревогу в Соединённых Штатах у некоторых американских экспертов вызывает космос, где Россия может получить преимущества».

Однако если Россия примет такой подход, переговоры с США будут вестись исключительно по тем сферам, в которых они теряют свои позиции. Разумеется, такие переговоры будут отвечать лишь интересам Вашингтона.

«При этом США продолжают вести опосредованную войну против России в рамках украинского кризиса, — напомнил Шаповалов. — И это, конечно, абсолютно ненормальная ситуация, которую наш президент обозначил двумя словами — демагогия и бред, что абсолютно верно. Нельзя здесь договариваться, а здесь ввести военные действия».

Ранее ИА Регнум сообщило, что западные СМИ отреагировали на предостережение президента России, касающегося возможной отправки на Украину войсковых контингентов стран НАТО, которое он озвучил 29 февраля в послании к Федеральному собранию. Многие читатели зарубежных изданий согласились, что такое развитие событий неразумно.