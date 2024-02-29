Москва, 29 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. От мужества российских бойцов на специальной военной операции зависит выполнение обозначенных планов развития России, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, всех, кто сейчас сражается на фронте. Это они, наши воины, создают необходимые условия для будущего страны», — заявил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря 2023 года российский лидер заявил, что от боевой работы участников СВО зависит многое. Президент тогда подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Он также отметил, что солдаты и офицеры, участвующие в СВО, обладают такой же силой духа и таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества.

В День защитника Отечества, 23 февраля, Путин заявил, что бойцы спецоперации являются подлинными героями, которыми гордится Россия. В январе президент уточнил, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2023 года отмечал, что в России выросло мощное поколение воинов и защитников Отечества, которые верой и правдой служат государству.