Москва, 23 февраля, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции (СВО) являются подлинными героями, которыми гордится Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении по случаю Дня защитника Отечества. Видеозапись с выступлением главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Он подчеркнул, что российские военные проявляют мужество и отвагу, защищая страну

«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы — наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал президент.

Путин также отметил, что солдаты и офицеры Вооружённых сил РФ достойно продолжают славные воинские традиции, сложившиеся в России. Российский лидер поблагодарил военных за доблестное исполнение их долга, а также самоотверженную и честную службу.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Владимир Путин заявил, что долгом настоящего мужчины в ходе спецоперации является борьба со злом и угнетением, которые поощряются Западом.

26 января президент РФ уточнил, что в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Он добавил, что вся Россия искренне помогает тем, кто защищает Родину на поле боя.

Путин также призвал формировать российскую элиту в первую очередь из защитников Отечества, таких как участники СВО.